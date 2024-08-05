Gaziantep'te aranan hükümlü yakalandı
Gaziantep'te hakkında 14 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Gaziantep'te hakkında 14 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığınca, Şehitkamil ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.
Operasyonda, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçundan hakkında 14 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K. saklandığı adreste yakalandı.
Zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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