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        Gaziantep'te 192 bin 551 kaçak ilaç ele geçirildi

        Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 192 bin 551 kaçak ilaç ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 16:23 Güncelleme: 05.08.2024 - 16:23
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        Gaziantep'te 192 bin 551 kaçak ilaç ele geçirildi
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        Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 192 bin 551 kaçak ilaç ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma başlatıldı.

        Şahinbey ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda, yerli ve yabancı menşeili 192 bin 551 ilaç ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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