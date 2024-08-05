Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası Gaziantep'te sona erdi

Şahinbey Belediyesi Geleneksel Sporlar Merkezi'ndeki müsabakalarda, +90 kilogramda Anıl Kılıçsallayan, 90 kilogramda Muharrem Alper Adlan, 80 kilogramda Ömer Faruk Çayır, 70 kilogramda Fatih Önalan ve 60 kilogramda Mehmet Yüce birinci oldu.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Şahinbey Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada çeşitli illerden 338 sporcu minikler, yıldızlar, büyükler ve baş pehlivanlar kategorilerinde mücadele etti.

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