Gaziantep'te aranan h2 ükümlü yakalandı

Yapılan çalışmada, "Kasten Adam Öldürme" suçundan 25 yıl, "Hırsızlık ve Yağma" suçlarından 15 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü yakalandı.

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