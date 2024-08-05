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        AK Parti Grup Başkanvekili Gül, Gaziantep'te konuştu:

        AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Türkiye'nin hem İslam aleminin hem de insanlığın ve dünyanın meselelerini çözecek bir iradeye, inanca sahip olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 22:15 Güncelleme: 05.08.2024 - 22:15
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        AK Parti Grup Başkanvekili Gül, Gaziantep'te konuştu:
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        AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Türkiye'nin hem İslam aleminin hem de insanlığın ve dünyanın meselelerini çözecek bir iradeye, inanca sahip olduğunu söyledi.

        AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu'nun il yönetim kurulu üyeleri ile gerçekleştireceği ilk toplantıya katıldı.

        Gül, burada yeni yönetim listesinde hem tecrübe hem de dinamizm olduğunu kaydederek, parti içerisinde çeşitli kademelerde emek veren isimleri bu listede görmenin, güzel bir çalışmanın ortaya koyulduğunun göstergesi olduğunu bildirdi.

        Millet adına Recep Tayyip Erdoğan ile beraber siyaset yapma kararlarının çok kıymetli olduğunu ifade eden Gül, şöyle konuştu:

        "Türkiye, İslam aleminin de insanlığın da adaletsiz dünyanın da meselelerini çözecek bir iradeye, bir inanca sahip. Bunu yapan da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyaya, siyasete, particiliğe vermiş olduğu anlamdır. Gaziantep ne kadar güçlü olursa, Türkiye de o kadar güçlü olur. Türkiye ne kadar güçlü olursa, İslam alemi o kadar güçlü olur. İslam alemi adaletle, doğrulukla, iyilikle ayakta durursa bütün insanlık, bütün dünya adil olur. Bu adaletsizliğe bir son vermek için Türkiye’nin çok güçlü olması lazım. Daha yapılacak çok işimiz var, daha gidilecek çok yolumuz var. Bizler, teşkilatı merkeze alan bir siyasi hareketiz. Teşkilatımız her şeyin başı, bizde sizlerin emrindeyiz."

        Toplantıya katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise yönetim kurulu üyelerinin, vatandaşların bir sesi ve nefesi olduğunu, vatandaşların istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda Gaziantep'e hep birlikte hizmet edeceklerini söyledi.

        AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ise göreve başlamış olmanın heyecanı ve sorumluluğu ile Gaziantep için büyük hedefler belirlediklerini anlatarak, "Kararlılık ve azimle çalışarak, Gaziantep'imize ve ülkemize en iyi hizmeti sunmak için tüm gayretimizi göstereceğiz. Gaziantep’in mevcut durumunu, halkımızın ihtiyaçlarını ve beklentilerini dikkate alarak stratejik bir yol haritası hazırlamalıyız. Bu yol haritasında, eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda güçlü adımlar atmalıyız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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