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        Gaziantep FK, Sipay Bodrum FK maçı hazırlıklarına başladı

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 22:18 Güncelleme: 05.08.2024 - 22:18
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        Gaziantep FK, Sipay Bodrum FK maçı hazırlıklarına başladı
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde pas çalışması gerçekleştirildi.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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