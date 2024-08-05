Gaziantep FK, Sipay Bodrum FK maçı hazırlıklarına başladı
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde pas çalışması gerçekleştirildi.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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