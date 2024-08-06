Gaziantep'te 4 çeşit yemeğin 40 liradan satıldığı restoran sayısı artacak

Gastronomi alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Gaziantep'te 4 çeşit yöresel yemeğin 40 liradan satıldığı restoran sayısının artırılması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Haydi Sofraya" projesi kapsamında hizmete alınan restoranlarda günlük hazırlanan menüler, öğle ve akşam saatlerinde vatandaşlara ikram ediliyor.

Kahraman Emmioğlu Sanat Merkezi'nde esnaf ve vatandaşın öğle yemeği ihtiyacını karşılayan "Haydi Sofraya" noktasını ziyaret eden Büyükşehir Başkan Fatma Şahin ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, restorandaki vatandaşlarla sohbet etti.