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        Gaziantep'te gölete giren baba ve kızı boğuldu

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde gölete giren baba ve kızı hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 20:40 Güncelleme: 06.08.2024 - 20:40
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        Gaziantep'te gölete giren baba ve kızı boğuldu
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde gölete giren baba ve kızı hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Balıkalan Mahallesi yakınlarında Hamit Çelik (38) ve kızı Gönül Çelik (15) serinlemek için gölete girdi.

        Baba ve kızı bir süre sonra gözden kayboldu.

        İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Adana ve Adıyaman'dan gelen arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu baba ve kızının cansız bedenine ulaşıldı.

        Cenazeler otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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