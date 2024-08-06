Gaziantep'te gölete giren baba ve kızı boğuldu

Adana ve Adıyaman'dan gelen arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu baba ve kızının cansız bedenine ulaşıldı.

Baba ve kızı bir süre sonra gözden kayboldu.

İlçeye bağlı Balıkalan Mahallesi yakınlarında Hamit Çelik (38) ve kızı Gönül Çelik (15) serinlemek için gölete girdi.

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