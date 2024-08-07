Gaziantep'te belediyenin dağıttığı fideler kurutmalık oldu

Gaziantep'te tarıma katkı sağlamak amacıyla Şahinbey Belediyesi tarafından kadın çiftçilere dağıtılan fideler hasat edilerek kurutmalık yapıldı.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarımı kalkındırmak için bugüne kadar çiftçilere dağıtılan fide sayısı 45 milyon 500 bini geçerken, hasat döneminin gelmesiyle beraber kadın çiftçilerin yetiştirdiği biber ve patlıcanlar kurutmalıklara yerini bıraktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fatma Günenç, topladıkları biber ve patlıcanları kurutmalık yapmak için oyduklarını ve sonrasında iplere dizip astıklarını, 3 ila 7 günlük kuruma süresinin ardından toplandığını belirtti.