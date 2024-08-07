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        Gaziantep'te belediyenin dağıttığı fideler kurutmalık oldu

        Gaziantep'te tarıma katkı sağlamak amacıyla Şahinbey Belediyesi tarafından kadın çiftçilere dağıtılan fideler hasat edilerek kurutmalık yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 09:34 Güncelleme: 07.08.2024 - 09:35
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        Gaziantep'te belediyenin dağıttığı fideler kurutmalık oldu
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        Gaziantep'te tarıma katkı sağlamak amacıyla Şahinbey Belediyesi tarafından kadın çiftçilere dağıtılan fideler hasat edilerek kurutmalık yapıldı.

        Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarımı kalkındırmak için bugüne kadar çiftçilere dağıtılan fide sayısı 45 milyon 500 bini geçerken, hasat döneminin gelmesiyle beraber kadın çiftçilerin yetiştirdiği biber ve patlıcanlar kurutmalıklara yerini bıraktı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Fatma Günenç, topladıkları biber ve patlıcanları kurutmalık yapmak için oyduklarını ve sonrasında iplere dizip astıklarını, 3 ila 7 günlük kuruma süresinin ardından toplandığını belirtti.

        Fidelerin çok bereketli olduğunu anlatan Yüksel Gözler de, "Fideler biber, patlıcan, salatalık, karpuz, kavun ve domates, hepsi çok verimli. Kurutmalık Gaziantep'in vazgeçilmezi. Biz biber ve patlıcanları önce topluyoruz daha sonra kurutmalık yapıyoruz. Çevremizde kurutmalık ihtiyacı olan herkese dağıtırız. Biz burada çok güzel zaman geçiriyoruz. Bu şekilde yaptığımız işten mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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