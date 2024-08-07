Gaziantep'te 12 yıl hapis cezası olan uyuşturucu zanlısı yakalandı

Şehitkamil ilçesinde bir adrese operasyon düzenlenen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K'yi yakaladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.