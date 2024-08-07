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        Gaziantep'te 12 yıl hapis cezası olan uyuşturucu zanlısı yakalandı

        Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan uyuşturucu zanlısı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 14:08 Güncelleme: 07.08.2024 - 14:08
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        Gaziantep'te 12 yıl hapis cezası olan uyuşturucu zanlısı yakalandı
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        Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan uyuşturucu zanlısı yakalandı.

        Şehitkamil ilçesinde bir adrese operasyon düzenlenen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K'yi yakaladı.

        Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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