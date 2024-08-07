Gaziantep'te 12 yıl hapis cezası olan uyuşturucu zanlısı yakalandı
Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan uyuşturucu zanlısı yakalandı.
Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan uyuşturucu zanlısı yakalandı.
Şehitkamil ilçesinde bir adrese operasyon düzenlenen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K'yi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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