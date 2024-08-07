AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fedaioğlu, icra kurulu üyelerini açıklandı

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, düzenlediği basın toplantısıyla icra kurulu üyelerini kamuoyuna açıkladı.

Fedaioğlu, düzenlenen basın toplantısında, il başkanlığı gibi önemli bir göreve layık görülmenin mutluluğu ve onuru içerisinde olduğunu söyledi.

Amacının taşıdığı bayrağı çok daha yükseklere taşımak ve başarıyı artırmak olduğunu ifade eden Fedaioğlu, şunları kaydetti:

"Bu kutlu davada, Gaziantep ve ülkemize hizmet etmek üzere bir araya gelmiş, enerjisi yüksek, deneyimli bir ekiple yola çıkıyoruz. İnce eleyip sık dokuyarak şehrimizin demografik yapısı gibi pek çok konuyu titizlikle göz önünde bulundurduğumuz bir süreç yaşadık. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin ve siyasetin öznesi kadınlarımızın aktif görev alabilmelerine özen gösterdik. Bu sürecin sonunda ise partimizin yerel teşkilatlarında hem tecrübe hem de dinamizm unsurlarını dengelemeye çalıştık. Bu kapsamda da yeni yönetimimizin yaş ortalaması 45 olarak şekillendi. Partimiz hem geçmişle olan bağlarını korurken hem de geleceğe yönelik hedeflerini gerçekleştirme konusundaki kararlılığını bu ortalama ile bir kez daha ortaya koydu."