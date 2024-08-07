Naci Topçuoğlu MYO'da mezuniyet heyecanı

Dereceye giren ve mezun olan öğrencilere sektör temsilcileri hediyelerini verdiği tören, kep atmayla sona erdi.

GAÜN Mavera Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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