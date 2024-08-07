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        Gaziantep'te maddi hasarlı kaza ulaşımı aksattı

        Gaziantep'te iki tırın çarpıştığı kaza sonrası ulaşımda aksama yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 15:32 Güncelleme: 07.08.2024 - 15:32
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        Gaziantep'te maddi hasarlı kaza ulaşımı aksattı
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        Gaziantep'te iki tırın çarpıştığı kaza sonrası ulaşımda aksama yaşandı.

        Mehmet Yıldırım idaresindeki 63 AEZ 572 plakalı tır, Organize Sanayi Serbest Bölge girişinde İbrahim Erdem idaresindeki 27 J 7912 plakalı tırla çarpıştı.

        Kaza sonrası yol trafiğe kapandı.

        Güvenlik önlemi alan polis ekipleri, trafiği kontrollü şekilde tek şeritten sağladı.

        Daha sonra tırlar vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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