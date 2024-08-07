Gaziantep'te bir ayda 31 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı

Olayla ilgili olarak 79 şüpheli gözaltına alınırken, zanlılardan 51'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığınca haziran ayı içerisinde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Olay Yeri İnceleme (OYİ) destekli özel timlerin titiz planlama, takip ve çalışmaları sonucunda 31 faili meçhul olay aydınlatıldı.

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma neticesinde, haziran ayında meydana gelen 31 faili meçhul olay aydınlatılırken, 79 hırsızlık şüphelisi yakalandı.

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