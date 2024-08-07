Gastronomi kenti, yemeklerin tanıtımı için hazırlanan proje ile gençleri ağırlıyor
Gastronomi kenti Gaziantep'in yemeklerinin gençlere tanıtılması ve yapımının öğretilmesi için hayata geçirilen "Mutfakta Ata Mirası" projesi ilgi görüyor.
Gastronomi kenti Gaziantep'in yemeklerinin gençlere tanıtılması ve yapımının öğretilmesi için hayata geçirilen "Mutfakta Ata Mirası" projesi ilgi görüyor.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Gaziantep Gençlik Merkezi'nde yapılan ve çoğunluğu üniversitelilerden oluşan gençlere, gastronomi kentinin yemek kültürünün tanıtılması amacıyla "Mutfakta Ata Mirası" projesi hayata geçirildi.
Projeye yaklaşık 2 ayda 50 genç dahil oldu.
AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Gençlik Merkezi'nin mutfak atölyesini ziyaret ederek gençlerle birlikte "Antep yuvalama"sı yaptı.
Gaziantep'in yöresel lezzetlerinden olan yuvalamanın yapımına eşlik eden Bakbak, gençlere yemek yapmayı çok sevdiğini söyleyerek, yemeğin püf noktalarını paylaştı.
Ziyarete eşlik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ertunç da projenin yoğun ilgi gördüğünü anlattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.