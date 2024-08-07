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        Gaziantep'te elektrik akımına kapılan inşaat işçisi hayatını kaybetti

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir inşaatta çalışan kişi, elindeki demirin yüksek gerilim hattına değmesi sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 17:13 Güncelleme: 07.08.2024 - 17:13
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        Gaziantep'te elektrik akımına kapılan inşaat işçisi hayatını kaybetti
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir inşaatta çalışan kişi, elindeki demirin yüksek gerilim hattına değmesi sonucu yaşamını yitirdi.

        Kıraal Ataköy Mahallesi'ndeki evin inşaatında demir işçisi olarak çalışan Ökkeş Yıldırım (48), elindeki demirin yüksek gerilim hattına değmesi sonucu elektrik akımına kapıldı.

        Ağır yaralanan Yıldırım, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Nurdağı Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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