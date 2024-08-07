Gaziantep'teki orman yangını söndürüldü
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otluk alanda çıkıp ormana sıçrayan yangında yaklaşık 6 dönüm alan zarar gördü.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otluk alanda çıkıp ormana sıçrayan yangında yaklaşık 6 dönüm alan zarar gördü.
İlçeye bağlı kırsal Değirmencik Mahalle Mezarlığı yakınlarında otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Gaziantep Orman Bölge İşletme Müdürlüğüne ait 2 itfaiye, 1 arazöz, 1 su tankı, jandarma, itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 6 dönüm alan zarar gördü.
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