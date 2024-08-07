Gaziantep FK, Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile 12 Ağustos Pazartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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