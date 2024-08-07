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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş, Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Gaziantep'te partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 22:15 Güncelleme: 07.08.2024 - 22:15
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş, Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Gaziantep'te partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

        Kentteki programları kapsamında partisinin il başkanlığında eğitim maratonuna ilişkin basın toplantısı düzenleyen Özçağdaş, bugün kentte Gaziantep ve Hatay milletvekilleriyle bir dizi çalışma yaptıklarını belirtti.

        Türkiye'nin ilk eğitim mitingini İstanbul'da yaptıklarını hatırlatan Özçağdaş, "Müfredata itiraz etmek, atanamayan öğretmenlerin sorularını dile getirmek için miting yaptık. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptık. Ayrıca Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesinde açıklamalar yaptık. En son 18-19 Temmuz'da 24 saat süren bir eğitim maratonu yaptık. Bu Türkiye'de bir ilk oldu. Konuşmacı olarak aralarında eğitimci, yazar, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de olduğu 92 kişi geldi. Afet bölgesindeki illerin sorunlarını tartıştık." diye konuştu.

        Özçağdaş, eğitim maratonunu ilk etapta 30 ilde düzenleyeceklerini, Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep'e geldiklerini ve her ilde halkla konuşmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Konuşmasının ardından Özçağdaş, merkez Şehitkamil ilçesindeki Koru Park'ta vatandaşların katılımıyla eğitim buluşmasına katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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