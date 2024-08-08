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        Gaziantep'te organize suç örgütü üyesi yakalandı

        Gaziantep'te polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, organize suç örgütü üyesi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 12:39 Güncelleme: 08.08.2024 - 12:42
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        Gaziantep'te organize suç örgütü üyesi yakalandı
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        Gaziantep'te polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, organize suç örgütü üyesi yakalandı.

        Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Operasyonda, organize suç örgütü üyesi olan ve "uyuşturucu ticareti yapmak, kasten adam öldürmek" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan zanlı S.D. yakalandı.

        Zanlının üzerinde, 1 tabanca, 12 fişek, 25,90 gram uyuşturucu madde, 1 sahte kimlik ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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