Gaziantep'te organize suç örgütü üyesi yakalandı

Operasyonda, organize suç örgütü üyesi olan ve "uyuşturucu ticareti yapmak, kasten adam öldürmek" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan zanlı S.D. yakalandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.