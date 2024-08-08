Gaziantep'te 15 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı

Yapılan denetimlerde, "hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti" başta olmak üzere 15 ayrı suçtan aranan ve hakkında 24 yıl 6 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

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