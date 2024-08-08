Gaziantep'te bireysel silahlanmayla mücadele ediliyor

Bu kapsamda Haziran ayıda yapılan çalışmalarda, Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli ve Karkamış ilçelerinde 21 şüpheliden 30 ruhsatsız tabanca, 12 ruhsatsız av tüfeği, 878 tabanca fişeği, 158 av tüfeği fişeği, 23 tabanca yedek parçası, 8 kama ve muşta ele geçirildi.

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