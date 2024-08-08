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        Gaziantep FK, Brezilyalı stoper Bruno Viana'yı kiraladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 29 yaşındaki defans oyuncusu Bruno Viana'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 17:19 Güncelleme: 08.08.2024 - 17:19
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        Gaziantep FK, Brezilyalı stoper Bruno Viana'yı kiraladı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 29 yaşındaki defans oyuncusu Bruno Viana'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bonservisi Brezilya 2. Ligi takımlarından Coritiba FC'de bulunan tecrübeli stoper Bruno Viana'nın kiralanması konusunda kulübü ve oyuncuyla anlaşmaya varıldı.

        Brezilyalı savunmacı, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri İbrahim Dicle, Fevzi Uslu, Uğur Şireci ve Mustafa Kara'nın da katıldığı imza töreniyle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

        Viana, geçen sezonu Suudi Arabistan 2. Ligi takımlarından Al Hazem'de kiralık geçirmişti.

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