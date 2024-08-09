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        İslahiye'de huzur uygulaması

        İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe merkezinde ve ilçe giriş-çıkışlarında huzur uygulaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 10:05 Güncelleme: 09.08.2024 - 10:07
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        İslahiye'de huzur uygulaması
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        İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe merkezinde ve ilçe giriş-çıkışlarında huzur uygulaması yapıldı.

        Üç ayrı grup halinde görev yapan ekipler yaptıkları uygulamada, 584 şahsın kimlik sorgulamasını gerçekleştirdi. Ayrıca ekipler, 44 motosiklet, 105 otomobil, 35 umuma açık yer ve işyeri, 7 park alanında da denetim gerçekleştirdi.

        Uygulamada, 12 araç ve sürücüsüne trafik cezası uygulandı, 1 araç trafikten men edilerek otoparka çekildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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