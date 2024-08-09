İslahiye'de huzur uygulaması
İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe merkezinde ve ilçe giriş-çıkışlarında huzur uygulaması yapıldı.
İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe merkezinde ve ilçe giriş-çıkışlarında huzur uygulaması yapıldı.
Üç ayrı grup halinde görev yapan ekipler yaptıkları uygulamada, 584 şahsın kimlik sorgulamasını gerçekleştirdi. Ayrıca ekipler, 44 motosiklet, 105 otomobil, 35 umuma açık yer ve işyeri, 7 park alanında da denetim gerçekleştirdi.
Uygulamada, 12 araç ve sürücüsüne trafik cezası uygulandı, 1 araç trafikten men edilerek otoparka çekildi.
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