Zincirli Höyük'te yaralı bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı

Peçeli baykuş olduğu ve yaralandığı belirtilen hayvanın, veteriner tarafından yapılan ilk tedavisinin ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesine gönderildiği, sağlığına kavuştuktan sonra doğaya salınacağı bildirildi.

Kazı alan sorumlusu Kate Morgan, çalışma arkadaşları yardımıyla bulunan kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar İslahiye Şefliği ekiplerine teslim etti.

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