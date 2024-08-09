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        Zincirli Höyük'te yaralı bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Zincirli Höyük kazı çalışma alanında ekipler tarafından yaralı halde bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 11:01 Güncelleme: 09.08.2024 - 11:01
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        Zincirli Höyük'te yaralı bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Zincirli Höyük kazı çalışma alanında ekipler tarafından yaralı halde bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı.

        Fevzipaşa Mahallesi Zincirli Höyük kazı alanında çalışma yapan ekipler, yaralı halde ve uçamayan baykuş buldu.

        Kazı alan sorumlusu Kate Morgan, çalışma arkadaşları yardımıyla bulunan kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar İslahiye Şefliği ekiplerine teslim etti.

        Peçeli baykuş olduğu ve yaralandığı belirtilen hayvanın, veteriner tarafından yapılan ilk tedavisinin ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesine gönderildiği, sağlığına kavuştuktan sonra doğaya salınacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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