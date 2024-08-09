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        Araban'da alternatif ürün olarak soya fasulyesi ekimine başlandı

        Gaziantep'in Araban ilçesinde çiftçiler, alternatif ürün olarak soya fasulyesi ekimine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 13:50 Güncelleme: 09.08.2024 - 13:50
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        Araban'da alternatif ürün olarak soya fasulyesi ekimine başlandı
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        Gaziantep'in Araban ilçesinde çiftçiler, alternatif ürün olarak soya fasulyesi ekimine başladı.

        İlçede çiftçiler, sarımsak, buğday ve arpanın ardından soya fasulyesi ekimine de başladı.

        Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, soya fasulyesi ekiminin yaygınlaşması amacıyla tarlalarda ve odalarında çiftçilere tanıtım yaptıklarını söyledi.

        Verim alınması halinde daha çok ekimin yapılacağını aktaran Altun, "İnşallah bundan sonra Araban Ovası'nın topraklarını soya ile buluşturacağız. Soya toprağı pek fazla yormuyor. Toprağa azot bırakıyor. Ondan sonra ekilecek ürünün veriminde de artış olur. Bizim beklentimiz az gübre kullanarak soyadan sonra ekilen üründen daha fazla ürün almak. Ama az gübre ve az su kullanacağız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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