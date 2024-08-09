Gaziantep FK, Ogün Özçiçek ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Ogün Özçiçek'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Yeni Malatyaspor'dan kiralık olarak kırmızılı- siyahlı formayı terleten Ogün Özçiçek ve eski kulübüyle anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Özçiçek'in, kulüp başkanı Memik Yılmaz ve yönetici Uğur Şireci'nin katıldığı törenle kendisini 3 yıllığına Gaziantep ekibine bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtilerek, "Ogün Özçiçek’e bir kez daha yuvasına hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesi yer aldı.