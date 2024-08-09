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        Gaziantep FK, Ogün Özçiçek ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Ogün Özçiçek'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 23:18 Güncelleme: 09.08.2024 - 23:18
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        Gaziantep FK, Ogün Özçiçek ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Ogün Özçiçek'i kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Yeni Malatyaspor'dan kiralık olarak kırmızılı- siyahlı formayı terleten Ogün Özçiçek ve eski kulübüyle anlaşmaya varıldığı bildirildi.

        Özçiçek'in, kulüp başkanı Memik Yılmaz ve yönetici Uğur Şireci'nin katıldığı törenle kendisini 3 yıllığına Gaziantep ekibine bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtilerek, "Ogün Özçiçek’e bir kez daha yuvasına hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesi yer aldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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