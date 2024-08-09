Gaziantep FK, Ogün Özçiçek ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Ogün Özçiçek'i kadrosuna kattı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Ogün Özçiçek'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Yeni Malatyaspor'dan kiralık olarak kırmızılı- siyahlı formayı terleten Ogün Özçiçek ve eski kulübüyle anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Özçiçek'in, kulüp başkanı Memik Yılmaz ve yönetici Uğur Şireci'nin katıldığı törenle kendisini 3 yıllığına Gaziantep ekibine bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtilerek, "Ogün Özçiçek’e bir kez daha yuvasına hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesi yer aldı.
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