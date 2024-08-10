Gaziantep'te tarladan fıstık çalan şüpheli tutuklandı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir tarladan 2 çuval fıstık çalan şüpheli tutuklandı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir tarladan 2 çuval fıstık çalan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir fıstık tarlasına hırsızlık için giren M.A'nın ağaçtan fıstıkları toplayıp aracıyla kaçması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, yapılan takip sonucu M.A'yı yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Ele geçirilen 2 çuval fıstık, sahibine teslim edildi.
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