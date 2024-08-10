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        Gaziantep'te tarladan fıstık çalan şüpheli tutuklandı

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir tarladan 2 çuval fıstık çalan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 09:30 Güncelleme: 10.08.2024 - 09:30
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        Gaziantep'te tarladan fıstık çalan şüpheli tutuklandı
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        Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir tarladan 2 çuval fıstık çalan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir fıstık tarlasına hırsızlık için giren M.A'nın ağaçtan fıstıkları toplayıp aracıyla kaçması üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, yapılan takip sonucu M.A'yı yakaladı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Ele geçirilen 2 çuval fıstık, sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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