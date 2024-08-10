Gaziantep'te tarladan fıstık çalan şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir fıstık tarlasına hırsızlık için giren M.A'nın ağaçtan fıstıkları toplayıp aracıyla kaçması üzerine çalışma başlattı.

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