Gaziantep FK, Deian Sorescu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Sorescu'nun kulüp başkanı Memik Yılmaz ve yönetici Uğur Şireci'nin katıldığı törenle kendisini 3 yıllığına Gaziantep ekibine bağlayan sözleşmeye imza attığı kaydedildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Polonya ekibi Rakow Czestochowa'dan ocak ayında kiralanan Deian Sorescu ve kulübüyle yapılan görüşmeler sonunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, geçem sezon kiralık olarak kadrosunda bulanan Deian Sorescu'yla 3 yıllık mukavele yaptı.

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