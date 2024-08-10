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        Gaziantep FK, Deian Sorescu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, geçem sezon kiralık olarak kadrosunda bulanan Deian Sorescu'yla 3 yıllık mukavele yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 13:33 Güncelleme: 10.08.2024 - 13:33
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        Gaziantep FK, Deian Sorescu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, geçem sezon kiralık olarak kadrosunda bulanan Deian Sorescu'yla 3 yıllık mukavele yaptı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Polonya ekibi Rakow Czestochowa'dan ocak ayında kiralanan Deian Sorescu ve kulübüyle yapılan görüşmeler sonunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

        Sorescu'nun kulüp başkanı Memik Yılmaz ve yönetici Uğur Şireci'nin katıldığı törenle kendisini 3 yıllığına Gaziantep ekibine bağlayan sözleşmeye imza attığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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