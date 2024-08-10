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        Gaziantep'te tankerle çarpışan ambulanstaki 3 sağlıkçı yaralandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ambulansla tankerin çarpıştığı kazada 3 sağlık görevlisi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 15:07 Güncelleme: 10.08.2024 - 15:07
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        Gaziantep'te tankerle çarpışan ambulanstaki 3 sağlıkçı yaralandı
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        Gaziantep’in İslahiye ilçesinde ambulansla tankerin çarpıştığı kazada 3 sağlık görevlisi yaralandı.

        Sürücü A.M. idaresindeki 71 EK 347 plakalı tanker ile A.G'nin kullandığı 33 EBB 543 plakalı ambulans Kırıkçalı Mahallesi'ndeki yolda çarpıştı.

        Kazada, ambulans sürücüsü ile sağlık görevlileri B.K. ve K.K. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, gelen ambulansla kaldırıldıkları İslahiye Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Kazaya karışan ambulanstaki görevlilerin gittikleri bir vaka dönüşü Altınüzüm Mahallesi'ndeki görev noktasına dönmekte olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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