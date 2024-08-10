Gaziantep'te tankerle çarpışan ambulanstaki 3 sağlıkçı yaralandı

Kazaya karışan ambulanstaki görevlilerin gittikleri bir vaka dönüşü Altınüzüm Mahallesi'ndeki görev noktasına dönmekte olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, ambulans sürücüsü ile sağlık görevlileri B.K. ve K.K. yaralandı.

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