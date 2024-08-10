Gaziantep'te "Bilim Türkiye Yamaçtepe Gökyüzü Gözlem Şenliği" başladı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Şahinbey Belediyesince düzenlenen gözlem şenliği başladı.

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, Yamaçtepe Bilim Kamp Alanı'nda düzenlenen "Bilim Türkiye Yamaçtepe Gökyüzü Gözlem Şenliği"nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, kentte olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

T3 Vakfı olarak, Türkiye'nin tam bağımsız ve müreffeh yarınlara ulaşması için bağımsız bir teknolojiye ve bilime sahip olması gerektiğine inandıklarını ifade eden Hıdır, "Bu uğurda ortaya konan Milli Teknoloji Hamlesi çalışmalarının, savunma sanayiinden otomotive, yazılımdan uzaya her alanda başarı getirdiğini görüyoruz." diye konuştu.

Geçlere eğitimler verdiklerini aktaran Hıdır, şu değerlendirmede bulundu: "Bu kapsamda merak eden, sorgulayan ve üreten bir nesil hedefiyle hayata geçirdiğimiz Bilim Türkiye projesi ile gençlerimizi astronomi, havacılık, uzay, matematik, teknoloji, doğa bilimleri gibi 7 farklı temada eğitimlerle buluşturuyoruz. Biri Şahinbey'de olmak üzere toplamda 20 bilim merkezine ve 3 ülkeye ulaşan Bilim Türkiye kapsamında, 2018 yılından bu yana 1 milyonu aşkın öğrencimiz eğitim aldı. İnanıyoruz ki bu gençler sadece tüketen değil, üreten ve keşfetme arzusuyla sürekli öğrenen bir ruha sahip olacaklar."