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        Gaziantep'te "Bilim Türkiye Yamaçtepe Gökyüzü Gözlem Şenliği" başladı

        Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Şahinbey Belediyesince düzenlenen gözlem şenliği başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 18:57 Güncelleme: 10.08.2024 - 18:57
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        Gaziantep'te "Bilim Türkiye Yamaçtepe Gökyüzü Gözlem Şenliği" başladı
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        Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Şahinbey Belediyesince düzenlenen gözlem şenliği başladı.

        T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, Yamaçtepe Bilim Kamp Alanı'nda düzenlenen "Bilim Türkiye Yamaçtepe Gökyüzü Gözlem Şenliği"nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, kentte olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

        T3 Vakfı olarak, Türkiye'nin tam bağımsız ve müreffeh yarınlara ulaşması için bağımsız bir teknolojiye ve bilime sahip olması gerektiğine inandıklarını ifade eden Hıdır, "Bu uğurda ortaya konan Milli Teknoloji Hamlesi çalışmalarının, savunma sanayiinden otomotive, yazılımdan uzaya her alanda başarı getirdiğini görüyoruz." diye konuştu.

        Geçlere eğitimler verdiklerini aktaran Hıdır, şu değerlendirmede bulundu:

        "Bu kapsamda merak eden, sorgulayan ve üreten bir nesil hedefiyle hayata geçirdiğimiz Bilim Türkiye projesi ile gençlerimizi astronomi, havacılık, uzay, matematik, teknoloji, doğa bilimleri gibi 7 farklı temada eğitimlerle buluşturuyoruz. Biri Şahinbey'de olmak üzere toplamda 20 bilim merkezine ve 3 ülkeye ulaşan Bilim Türkiye kapsamında, 2018 yılından bu yana 1 milyonu aşkın öğrencimiz eğitim aldı. İnanıyoruz ki bu gençler sadece tüketen değil, üreten ve keşfetme arzusuyla sürekli öğrenen bir ruha sahip olacaklar."

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da gençlerin teknolojide, sanatta ve spor alanlarında gelişmelerine katkıda sağlamak için çalıştıklarını söyledi.

        Şırnak Deneyap Atölyesi öğrencisi Nurşin Nürgen, ilk defa teleskop kullanmayı öğreneceği için heyecanlı olduğunu belirterek, "Yıldızları, gezegenleri göreceğim için ayrıca heyecanlıyım." dedi.

        3 gün sürecek olan gözlem şenliğinde, "gece teleskobu ile göz cisimleri gözlemi", "meteor yağmuru gözlemi", "gündüz teleskop ile güneş gözlemi", "bilim atölyeleri" ve "astronomi söyleşileri" gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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