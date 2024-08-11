Gaziantep'te devrilen sepetli motosikletteki 4 kişi yaralandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen sepetli motosikletteki 4 kişi yaralandı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen sepetli motosikletteki 4 kişi yaralandı.
E.S idaresindeki 46 AIB 241 plakalı sepetli motosiklet, Arslanlı Mahallesi Kahramanmaraş Bulvarı'nda devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü ile E.G. (46), H.H. (4) ve G.S. (57) ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.