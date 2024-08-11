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        Gaziantep'te bozulmuş ve tarihi geçmiş ürün ele geçirildi

        Gaziantep'te bozulmuş ve tarihi geçmiş 10 teneke zeytinyağı, 150 kilogram salça ve 900 kilogram baharat ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 19:57 Güncelleme: 11.08.2024 - 20:01
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        Gaziantep'te bozulmuş ve tarihi geçmiş ürün ele geçirildi
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        Gaziantep'te bozulmuş ve tarihi geçmiş 10 teneke zeytinyağı, 150 kilogram salça ve 900 kilogram baharat ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda Kontrol ekibi ile Şehitkamil Zabıta ekipleri tarafından GATEM Toptancılar Sitesi'nde gıda güvenliği denetimi gerçekleştirildi.

        Bir işletmede yapılan denetimde, 10 teneke zeytinyağı, 150 kilogram bozulmuş salça, 900 kilogram baharat ve 16 koli gofret ele geçirildi.

        İşletmeye idari ceza uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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