Gaziantep'te bozulmuş ve tarihi geçmiş ürün ele geçirildi

Gaziantep'te bozulmuş ve tarihi geçmiş 10 teneke zeytinyağı, 150 kilogram salça ve 900 kilogram baharat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda Kontrol ekibi ile Şehitkamil Zabıta ekipleri tarafından GATEM Toptancılar Sitesi'nde gıda güvenliği denetimi gerçekleştirildi.

Bir işletmede yapılan denetimde, 10 teneke zeytinyağı, 150 kilogram bozulmuş salça, 900 kilogram baharat ve 16 koli gofret ele geçirildi.

İşletmeye idari ceza uygulandı.