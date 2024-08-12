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        Gaziantep'te 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı

        Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 09:20 Güncelleme: 12.08.2024 - 09:20
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        Gaziantep'te 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı
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        Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, bir eve düzenledikleri operasyonda, N.S, D.H, H.K. ve Ş.K'yi gözaltına aldı, çok sayıda dijital materyali ele geçirdi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.H. ile Ş.K. tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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