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        Gaziantep'teki çiftçilere belediyeden 2 yılda 8 milyon litre mazot desteği

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2 yılda yaklaşık 42 bin üreticiye 8 milyon 432 bin 925 litre mazot desteğinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 11:33 Güncelleme: 12.08.2024 - 11:33
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        Gaziantep'teki çiftçilere belediyeden 2 yılda 8 milyon litre mazot desteği
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2 yılda yaklaşık 42 bin üreticiye 8 milyon 432 bin 925 litre mazot desteğinde bulundu.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yazılı açıklamasında, 2022'den bu yana 42 bin üreticiye 8 milyon 432 bin 925 litre mazot desteği verdiklerini belirtti.

        Üreticilerle yaptıkları görüşme neticesinde her yıl ocak ayında verilen desteğin bu yıl ekim ayında yapılacağını belirten Şahin, üreticilerin destekten memnun olduğuna dikkati çekerek, "Talepler doğrultusunda arkadaşlarıma talimat verdim. Çiftçi Kartımız ile mazot dağıtımına başlayacağız. Geçen yıl ocak ayında mazotu dağıtmıştık bu yıl eylül ortası, ekim ayının başında talepler doğrultusunda mazotu dağıtıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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