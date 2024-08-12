Gaziantep'teki çiftçilere belediyeden 2 yılda 8 milyon litre mazot desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2 yılda yaklaşık 42 bin üreticiye 8 milyon 432 bin 925 litre mazot desteğinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yazılı açıklamasında, 2022'den bu yana 42 bin üreticiye 8 milyon 432 bin 925 litre mazot desteği verdiklerini belirtti.

Üreticilerle yaptıkları görüşme neticesinde her yıl ocak ayında verilen desteğin bu yıl ekim ayında yapılacağını belirten Şahin, üreticilerin destekten memnun olduğuna dikkati çekerek, "Talepler doğrultusunda arkadaşlarıma talimat verdim. Çiftçi Kartımız ile mazot dağıtımına başlayacağız. Geçen yıl ocak ayında mazotu dağıtmıştık bu yıl eylül ortası, ekim ayının başında talepler doğrultusunda mazotu dağıtıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.