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        Gaziantep'te sofralık kırmızı biber hasadı başladı

        Türkiye'nin önemli sofralık kırmızı biber üretim merkezlerinden Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, "kırmızı altın" olarak da nitelendirilen ürünün hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 14:44 Güncelleme: 12.08.2024 - 14:44
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        Gaziantep'te sofralık kırmızı biber hasadı başladı
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        Türkiye'nin önemli sofralık kırmızı biber üretim merkezlerinden Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, "kırmızı altın" olarak da nitelendirilen ürünün hasadına başlandı.

        Hasadı yapılan biberler, ilçe merkezindeki 26 tesiste işleniyor. İşlemlerin ardından toz ve pul biber haline getirilen biberler diğer illere gönderilmesinin yanı sıra Almanya başta olmak üzere birçok ülkeye de ihraç ediliyor.

        İlçede Yesemek, Akınyolu, Ortaklı, Örtülü, Yelliburun, Yeşilova, Karakaya, Elbistanhöyüğü ve Şahmaran mahallelerinde ağırlıkta üretilen kırmızı biberin hasadı bölgede yaklaşık 5 bin mevsimlik işçiye de istihdam sağlıyor.

        İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, ilçeye bağlı Ortaklı Mahallesi'ndeki hasada katıldı. Burada gazetecilere açıklamada bulunan Köse, 26 bin 500 dönüm alanda yaklaşık 53 bin ton rekolte beklediklerini söyledi.

        İslahiye Ovası'nda yetişen kırmızı biberin aroması ve kalitesinin diğer bölgelere nazaran farklı olduğunu ifade eden Köse, "İnşallah kırmızı altın, belirlenecek fiyatıyla çiftçinin yüzünü güldürür." dedi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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