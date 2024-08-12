Gaziantep'te sofralık kırmızı biber hasadı başladı

Türkiye'nin önemli sofralık kırmızı biber üretim merkezlerinden Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, "kırmızı altın" olarak da nitelendirilen ürünün hasadına başlandı.

Hasadı yapılan biberler, ilçe merkezindeki 26 tesiste işleniyor. İşlemlerin ardından toz ve pul biber haline getirilen biberler diğer illere gönderilmesinin yanı sıra Almanya başta olmak üzere birçok ülkeye de ihraç ediliyor.

İlçede Yesemek, Akınyolu, Ortaklı, Örtülü, Yelliburun, Yeşilova, Karakaya, Elbistanhöyüğü ve Şahmaran mahallelerinde ağırlıkta üretilen kırmızı biberin hasadı bölgede yaklaşık 5 bin mevsimlik işçiye de istihdam sağlıyor.