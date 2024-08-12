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        Gaziantep'te pres makinesine sıkışan 1 kişi hayatını kaybetti

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde pres makinesine sıkışan bir işletmenin sahibi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 17:55 Güncelleme: 12.08.2024 - 17:55
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        Gaziantep'te pres makinesine sıkışan 1 kişi hayatını kaybetti
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        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde pres makinesine sıkışan bir işletmenin sahibi öldü.

        Tekstilkent Mahallesi'nde ambalaj üreten bir işletmenin sahibi Mustafa Taş (23), henüz belirlenemeyen nedenle pres makinesine sıkıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde hayatını kaybeden Taş'ın cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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