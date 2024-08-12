Gaziantep'te motosiklet sürücüleri İsrail'i protesto etti

Gaziantep'te yaklaşık 300 motosikletli İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Gaziantep'te Kudüs Platformu tarafından düzenlenen programa katılan motosiklet sürücüleri 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na toplandı.

Burada akşam namazının kılınmasının ardından motosiklet sürücüleri, ellerinde bayraklarla tekbir getirerek Şahinbey Millet Camisi ve Külliyesi'ne kadar konvoy yaptı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gazetecilere, Filistinlilerin sesini duyurmak için Türkiye'de birçok program düzenlendiğini söyledi.