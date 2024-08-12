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        Gaziantep'te motosiklet sürücüleri İsrail'i protesto etti

        Gaziantep'te yaklaşık 300 motosikletli İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 22:11 Güncelleme: 12.08.2024 - 22:11
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        Gaziantep'te motosiklet sürücüleri İsrail'i protesto etti
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        Gaziantep'te yaklaşık 300 motosikletli İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Gaziantep'te Kudüs Platformu tarafından düzenlenen programa katılan motosiklet sürücüleri 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na toplandı.

        Burada akşam namazının kılınmasının ardından motosiklet sürücüleri, ellerinde bayraklarla tekbir getirerek Şahinbey Millet Camisi ve Külliyesi'ne kadar konvoy yaptı.

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gazetecilere, Filistinlilerin sesini duyurmak için Türkiye'de birçok program düzenlendiğini söyledi.

        Dünyanın Filistinlilerin sesini duymadığını aktaran Tahmazoğlu, "Filistinli kardeşlerimize sahip çıkmak adına program düzenlendi. Farkındalık oluşturmak ve sürekli gündemde tutmak için düzenliyoruz. Gazze bizim açımızdan çok önemli. Biz Gazze Belediyesiyle kardeş belediyeyiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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