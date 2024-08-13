Gaziantep FK, lige ilk kez galibiyetle başladı

OKAN COŞKUN - Gaziantep FK, kulüp tarihinde ilk kez Trendyol Süper Lig'e galibiyetle başladı.

Gaziantep FK, bu yıl 67. kez düzenlenecek Türkiye'nin en üst düzey ligine 2019-2020 sezonunda katıldı.

Süper Lig'deki 6. sezonuna başlayan kırmızı-siyahlılar, geride kalan 5 sezonda istediği gibi başlangıç yapamadı. Bu süreçte çıktığı ilk hafta maçlarında 4 yenilgi ve 1 beraberlikle lige "merhaba" diyen Gaziantep FK, dün deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 1-0 yenerek ilk kez başlangıç maçını kazandı.

- Gaziantep FK için lig deplasmanda başlıyor Güneydoğu temsilcisi, Süper Lig tarihinde lige başlama benzerliğiyle de dikkati çekiyor. Bugüne kadar 6 kez lige başlangıç yapan kırmızı-siyahlılar, bu maçların tamamına deplasmanda çıktı. Süper Lig tarihindeki ilk 5 sezonda 4 maçını İstanbul, 1 maçını da Sivas'ta oynayan kırmızı-siyahlılar, bu sezon ise lige Bodrum'da başlangıç yaptı. Sezona henüz taraftarı önünde başlangıç yapamayan Güneydoğu temsilcisinin Süper Lig'deki 6 sezonda ilk hafta maçlarının sonuçları şöyle: