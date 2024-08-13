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        İstanbul Havalimanı'nda el konulan papağanlar Gaziantep'e getirildi

        İstanbul Havalimanı'nın kargo bölümünde evrakı olmadığı tespit edilen ve el konulan Jako türü papağanlar Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 13:03 Güncelleme: 13.08.2024 - 13:03
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        İstanbul Havalimanı'nda el konulan papağanlar Gaziantep'e getirildi
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        İstanbul Havalimanı'nın kargo bölümünde evrakı olmadığı tespit edilen ve el konulan Jako türü papağanlar Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.

        İstanbul'dan özel ekiplerce karayoluyla Doğal Yaşam Parkı'na getirilen 252 papağanın kontrollerinin ardından kendilerine ayrılan bölümde özel bakım ve tedavileri yapılıyor.

        Papağanların bir süre sonra Doğal Yaşam Parkı'nda ziyaretçilerle buluşturulması planlanıyor.

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, gazetecilere, kaçak olarak yurda getirilen papağanlara özenle baktıklarını söyledi.

        Papağanlara sevdikleri yemleri verdiklerini aktaran Özsöyler, şunları kaydetti:

        "Kargo bölümünde kafesler açıldığı zaman Kongo Cumhuriyeti'nden Bağdat'a kaçak yollarla gönderilmeye çalışılan kırmızı kuyruklu papağanlar olduğu tespit ediliyor. Papağanlar 252 tane olduğu sayılıyor ve evrakı olmadığı için el koyuyorlar. Bize haber veriyorlar, aynı gün oraya gittik ve özel aracımızla teslim aldık. Getirinceye kadar hayvanlarda su kayıpları, halsizlik ve bitkinlik vardı, yolda tedavi ederek getirdik. Karantinaya altına aldık. Karpuz ve çok sevdikleri çekirdekle besliyoruz. Günden güne iyileşiyorlar ve rahatlıyorlar. Belli bir süre karantinada kaldıktan sonra ziyaretçilerin görebileceği diğer kafeslerimize alacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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