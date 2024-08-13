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        Gaziantep'te belediyenin çiftçiden aldığı ürünler tüketiciyle buluşturuluyor

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerden aldığı ürünleri kurulan 5 satış noktasında doğrudan tüketiciyle buluşturuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 14:20 Güncelleme: 13.08.2024 - 14:20
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        Gaziantep'te belediyenin çiftçiden aldığı ürünler tüketiciyle buluşturuluyor
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerden aldığı ürünleri kurulan 5 satış noktasında doğrudan tüketiciyle buluşturuyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, üreticilerin ürünlerinin değerini artırmak ve tüketiciyi taze ve doğal ürünlerle buluşturmak için kentin 5 noktasında satış alanı oluşturdu.

        Projeyle, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerden değerinde alınarak satış noktalarına getirilen ürünler, uygun fiyatla tüketiciye sunuluyor.

        Mehmet Akif Ersoy pazar alanı, Alaeddin Yavaşca Eğitim Merkezi yanı, Derekenarı tur otobüsleri park alanı, kırsal terminal içi ve Kuzeyşehir 1. Etap alanına satış noktası oluşturan ekipler, ihtiyaç olması halinde sayıyı artırmayı planlıyor.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, üreticiden alınan ürünleri doğrudan tüketiciye ulaştırdıklarını ifade etti.

        Projenin genişleyebileceğini aktaran Şahin, "Tarlada üretilen ürün hızlı bir şekilde sofralarda olacak. Aracı olduğunda maliyet yükseliyor, beklediği zaman ürün zarar görüyor. Tarladan sofraya hızlı bir şekilde gidecek şekilde önemli 5 noktayı belirledik. Halkımıza hayırlı olsun." görüşüne yer verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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