Gaziantep'te belediyenin çiftçiden aldığı ürünler tüketiciyle buluşturuluyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerden aldığı ürünleri kurulan 5 satış noktasında doğrudan tüketiciyle buluşturuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, üreticilerin ürünlerinin değerini artırmak ve tüketiciyi taze ve doğal ürünlerle buluşturmak için kentin 5 noktasında satış alanı oluşturdu.

Projeyle, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerden değerinde alınarak satış noktalarına getirilen ürünler, uygun fiyatla tüketiciye sunuluyor.

Mehmet Akif Ersoy pazar alanı, Alaeddin Yavaşca Eğitim Merkezi yanı, Derekenarı tur otobüsleri park alanı, kırsal terminal içi ve Kuzeyşehir 1. Etap alanına satış noktası oluşturan ekipler, ihtiyaç olması halinde sayıyı artırmayı planlıyor.