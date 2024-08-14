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        Gaziantep'te "Hawala" yöntemiyle haksız kazanç elde eden 6 şüpheli tutuklandı

        Gaziantep'te "Hawala" olarak adlandırılan yasa dışı para transfer yöntemiyle haksız kazanç elde edenlere yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 09:33 Güncelleme: 14.08.2024 - 09:33
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        Gaziantep'te "Hawala" yöntemiyle haksız kazanç elde eden 6 şüpheli tutuklandı
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        Gaziantep'te "Hawala" olarak adlandırılan yasa dışı para transfer yöntemiyle haksız kazanç elde edenlere yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şehitkamil ilçesinde danışmanlık hizmeti altında "Hawala" olarak bilinen yasa dışı para transfer yöntemiyle haksız kazanç sağlayanlara yönelik operasyon düzenledi.

        Ekipler, iki iş yeri ve araçta yaptıkları aramada, 2 milyon 336 bin 773 dolar, 6 bin 30 avro, 9 bin 870 lira, 31 bin 256 Suudi Arabistan riyali, 1 kilogram külçe altın ve 348 gram hurda altın, ajanda, para sayma makinesi ve 6 cep telefonunu ele geçirdi.

        Operasyonda, M.A, S.B, M.A, A.B, C.H, M.A. ile A.İ. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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