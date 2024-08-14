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        Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, altyapının önemine dikkati çekti:

        OKAN COŞKUN - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin başkanı Memik Yılmaz, yüksek maliyetli oyuncuların Türk futboluna verdiği zarara dikkati çekerek, altyapıların önemine işaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 11:01 Güncelleme: 14.08.2024 - 11:03
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        Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, altyapının önemine dikkati çekti:
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        OKAN COŞKUN - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin başkanı Memik Yılmaz, yüksek maliyetli oyuncuların Türk futboluna verdiği zarara dikkati çekerek, altyapıların önemine işaret etti.

        Yılmaz, AA muhabirine, Türk futbolunun daha da gelişmesi için altyapıya önem verilmesi gerektiğini belirtti.

        Türkiye'de kulüplerin benzer hatlara yaptığını kaydeden Yılmaz, "Türk futbolu adına takımlarımızın yaptığı şu; 2 yıllık bir yönetim geliyor ve takımı düşürmemek için panikle hak etmeyen futbolculara hak etmeyen paralar veriliyor. Adam 2 yıllığına gelmiş, 2 yıl sonrası ne olacağı belli değil." diye konuştu.

        Kulüplerin altyapılarını güçlendirmesi gerektiğini vurgulayan başkan Yılmaz, "Kendi çocuklarımıza alt yapılarda yer vermemiz lazım. Gaziantep, Güneydoğu'nun incisi bir şehir. Burada birçok yakın vilayetimiz var. Bir futbol akademisi olsa, buradaki gençlerimizi oynatsak, daha iyi oyuncular yetiştireceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        - Milli takıma güveni tam

        Memik Yılmaz, EURO 2024'te çeyrek final oynayan A Milli Futbol Takımı'nın önemli işlere imza attığını kaydetti.

        Futbol olarak ileride daha iyi dönemlerin yaşanacağına inandığını anlatan Yılmaz, "Milli takımın yaş ortalaması 23-24. Dört yıl sonra yapılacak şampiyonada bu oyuncular, adaptasyon sıkıntısı yaşamadan daha iyi olacaktır. İleride daha iyi şeyler yapılacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

        Öte yandan, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu'na yeni görevinde başarı dileyen Yılmaz, federasyon yönetiminin güzel işlere imza atacağına inandığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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