Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, altyapının önemine dikkati çekti:

OKAN COŞKUN - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin başkanı Memik Yılmaz, yüksek maliyetli oyuncuların Türk futboluna verdiği zarara dikkati çekerek, altyapıların önemine işaret etti.

Yılmaz, AA muhabirine, Türk futbolunun daha da gelişmesi için altyapıya önem verilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'de kulüplerin benzer hatlara yaptığını kaydeden Yılmaz, "Türk futbolu adına takımlarımızın yaptığı şu; 2 yıllık bir yönetim geliyor ve takımı düşürmemek için panikle hak etmeyen futbolculara hak etmeyen paralar veriliyor. Adam 2 yıllığına gelmiş, 2 yıl sonrası ne olacağı belli değil." diye konuştu.

Kulüplerin altyapılarını güçlendirmesi gerektiğini vurgulayan başkan Yılmaz, "Kendi çocuklarımıza alt yapılarda yer vermemiz lazım. Gaziantep, Güneydoğu'nun incisi bir şehir. Burada birçok yakın vilayetimiz var. Bir futbol akademisi olsa, buradaki gençlerimizi oynatsak, daha iyi oyuncular yetiştireceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu. - Milli takıma güveni tam Memik Yılmaz, EURO 2024'te çeyrek final oynayan A Milli Futbol Takımı'nın önemli işlere imza attığını kaydetti.