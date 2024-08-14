Araban'da 220 deprem konutu hak sahiplerine teslim edildi

Etap halinde yapımı süren diğer deprem konutlarının ise kısa sürede teslim edileceği öğrenildi.

Depremlerden etkilenen 11 ilde evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan konutların inşası sürüyor.

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