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        Araban'da 220 deprem konutu hak sahiplerine teslim edildi

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Araban ilçesinde yapımı tamamlanan 220 deprem konutu hak sahiplerine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 12:57 Güncelleme: 14.08.2024 - 12:59
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        Araban'da 220 deprem konutu hak sahiplerine teslim edildi
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Araban ilçesinde yapımı tamamlanan 220 deprem konutu hak sahiplerine teslim edildi.

        Depremlerden etkilenen 11 ilde evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan konutların inşası sürüyor.

        Depremlerden kısa süre sonra yapımına başlanan 1. etap deprem konutlarından 220'si vatandaşlara teslim edildi.

        Etap halinde yapımı süren diğer deprem konutlarının ise kısa sürede teslim edileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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