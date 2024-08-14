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        Gaziantep'te şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 14:36 Güncelleme: 14.08.2024 - 14:36
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        Gaziantep'te şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

        İlçenin Yamaçoba Mahallesi'nde Mustafa Doğan Ortaş yönetimindeki 27 AZB 848 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Kader (35), Umut (9), Ozan (6) ve Çınar Ayaz Orbaş (5), ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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