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        Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 15:39 Güncelleme: 14.08.2024 - 15:39
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        Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi öldü
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        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kırsal Bayramlı Mahallesi'nde husumetli olduğu iddia edilen kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine ismi öğrenilemeyen şüpheli, yanında bulunan tabancayla Sıtkı Annaç'ı yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan Annaç, yaşamını yitirdi.

        Olaydan sonra kaçan zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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