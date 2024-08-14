Gaziantep Valisi Çeber'den Nurdağı ilçesine ziyaret

Vali Çeber, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ve İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ile Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas ve Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır'ı ziyaret etti.

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