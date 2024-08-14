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        Gaziantep Valisi Çeber'den Nurdağı ilçesine ziyaret

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber Nurdağı ilçesine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 16:21 Güncelleme: 14.08.2024 - 16:22
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        Gaziantep Valisi Çeber'den Nurdağı ilçesine ziyaret
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        Gaziantep Valisi Kemal Çeber Nurdağı ilçesine ziyarette bulundu.

        Vali Çeber, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ve İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ile Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas ve Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır'ı ziyaret etti.

        Çeber, ziyarette ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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