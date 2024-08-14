Gaziantep'te tarladan 2,5 ton fıstık çalan 6 zanlı tutuklandı

Ekipler, tarladan fıstık 2 bin 435 kilogram fıstık çaldığını tespit ettiği 12 şüpheliyi yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şehitkamil, Şahinbey, Nizip ve Karkamış ilçelerinde fıstık hırsızlıklarına yönelik çalışma yürüttü.

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