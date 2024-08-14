Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te tarladan 2,5 ton fıstık çalan 6 zanlı tutuklandı

        Gaziantep'te tarladan 2 ton 435 kilogram fıstık çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 16:36 Güncelleme: 14.08.2024 - 16:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te tarladan 2,5 ton fıstık çalan 6 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'te tarladan 2 ton 435 kilogram fıstık çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şehitkamil, Şahinbey, Nizip ve Karkamış ilçelerinde fıstık hırsızlıklarına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, tarladan fıstık 2 bin 435 kilogram fıstık çaldığını tespit ettiği 12 şüpheliyi yakaladı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 6'sı serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bozcaada'da büyük yangın: Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Bozcaada'da büyük yangın: Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 40 zam
        Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 40 zam
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 23 yılda Türkiye çok büyük değişim geçirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 23 yılda Türkiye çok büyük değişim geçirdi
        Külliye’de OVP toplantısı
        Külliye’de OVP toplantısı
        Sinem evinde ölü bulundu, sevgilisi tutuklandı
        Sinem evinde ölü bulundu, sevgilisi tutuklandı
        Arda'nın Süper gecesi!
        Arda'nın Süper gecesi!
        Gençlerde artıyor! En ciddi halk sağlığı sorunu
        Gençlerde artıyor! En ciddi halk sağlığı sorunu
        'Marul' şakasının ardından Liz Truss sahneyi terk etti
        'Marul' şakasının ardından Liz Truss sahneyi terk etti
        Çenesine demir korkuluk saplandı!
        Çenesine demir korkuluk saplandı!
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        MHP'den yeni anayasa açıklaması
        MHP'den yeni anayasa açıklaması
        Âşıklar Güllük'te
        Âşıklar Güllük'te
        İstanbul'da nöbetten dönen sağlık personeline taciz
        İstanbul'da nöbetten dönen sağlık personeline taciz
        'Öldü' iddialarına yanıt
        'Öldü' iddialarına yanıt
        Bascagli derbisi!
        Bascagli derbisi!
        "Mourinho efekti yetmedi"
        "Mourinho efekti yetmedi"
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        Hem satılıkta hem kiralıkta zorunlu olacak
        Hem satılıkta hem kiralıkta zorunlu olacak
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        Taraflar anlattı
        Taraflar anlattı

        Benzer Haberler

        Gaziantep Valisi Çeber'den Nurdağı ilçesine ziyaret
        Gaziantep Valisi Çeber'den Nurdağı ilçesine ziyaret
        Tarlasına giden çiftçiyi, husumetlisi av tüfeğiyle öldürdü
        Tarlasına giden çiftçiyi, husumetlisi av tüfeğiyle öldürdü
        Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Gaziantep'te şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Gaziantep'te şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Araban'da 220 deprem konutu hak sahiplerine teslim edildi
        Araban'da 220 deprem konutu hak sahiplerine teslim edildi
        Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, altyapının önemine dikkati çekti:
        Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, altyapının önemine dikkati çekti: