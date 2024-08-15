Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.
S.Ç. (21) idaresindeki 34 GSB 270 plakalı otomobil ile İ.A (38) yönetimindeki 27 AEE 874 plakalı otomobil, Fevzipaşa Mahallesi'nde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan iki araçtaki 8 kişi, ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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