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        Nurdağı Acil Durum Hastanesi hizmet vermeye başladı

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Nurdağı ilçesinde yapılan 75 yataklı Acil Durum Hastanesinin hizmete girdiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 15:48 Güncelleme: 15.08.2024 - 15:48
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        Nurdağı Acil Durum Hastanesi hizmet vermeye başladı
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        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Nurdağı ilçesinde yapılan 75 yataklı Acil Durum Hastanesinin hizmete girdiğini bildirdi.

        Vali Çeber, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Acil Durum Hastanesi hakkında bilgi verdi.

        Depremlerden sonra yapımına başlanılan hastanenin vatandaşlara hizmet vermeye başladığını belirten Çeber, "Depremden en çok etkilenen ilçelerimizden Nurdağı'nda 75 yataklı Acil Durum Hastanemiz hizmete girdi. 16 yoğun bakım yatağıyla, günlük 800 hasta muayene kapasitesiyle 4 ameliyathanesiyle hemşehrilerimize hizmet verecek." ifadesini kullandı.

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