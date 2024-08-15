Nurdağı Acil Durum Hastanesi hizmet vermeye başladı

Depremlerden sonra yapımına başlanılan hastanenin vatandaşlara hizmet vermeye başladığını belirten Çeber, "Depremden en çok etkilenen ilçelerimizden Nurdağı'nda 75 yataklı Acil Durum Hastanemiz hizmete girdi. 16 yoğun bakım yatağıyla, günlük 800 hasta muayene kapasitesiyle 4 ameliyathanesiyle hemşehrilerimize hizmet verecek." ifadesini kullandı.

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